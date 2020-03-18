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18.03.2020 - 17:51 |

Emma Stone'un düğününe corona virüs engeli!

Oscar ödüllü ABD'li oyuncu Emma Stone ile nişanlısı Dave McCary'nin, geçen hafta sonu Los Angeles'ta yapılması planlanan düğünlerini corona virüs nedeniyle ileri bir tarihe erteledikleri ortaya çıktı.

Emma Stone'un düğününe corona virüs engeli!

2016 yapımı 'La La Land' filmindeki rolüyle 'En İyi Kadın Oyuncu' Oscar'ına layık görülen Emma Stone ile üç yıldır birlikte olduğu nişanlısı Dave McCary, aylardır hazırlandıkları düğünü iptal etti.

Stone ve nişanlısının, geçen hafta sonu Los Angeles'ta yapılması planlanan düğünü, corona virüs salgını gerekçesiyle ileri bir tarihe erteledikleri öğrenildi. Düğünün yeni tarihinin önümüzdeki günlerde duyurulacağı belirtildi.

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Cadde Yazarları

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