10.07.2020 - 09:29 |
Emrah Akduman-Gökçe Mavuş mavi turda
ATV’de yayınlanan 'Beni Bırakma' dizisinin başrol oyuncusu Emrah Akduman, uzun süredir birlikte olduğu Gökçe Mavuş ile geçtiğimiz yıl dünya evine girmişti. Dizi çekimlerinin yoğunluğundan tatile çıkamayan çift, Fethiye Faralya'da tekne turuna çıktı.
Emrah Akduman ile Gökçe Mavuş, tekne turuyla Fethiye koylarını gezerken, bol bol denize girerek tatilin tadını çıkardı. Bir ara tekneyide kullanan ünlü çiftin mutlulukları gözlerinden okunuyordu.