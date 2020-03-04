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04.03.2020 - 16:07 |

Emrah Akduman ile Gökçe Mavuş dünyaevine girdi

ATV'de yayınlanan 'Beni Affet' dizisinde başrol oynayan Emrah Akduman, Gökçe Mavuş ile Ankara’da evlendi.

Emrah Akduman ile Gökçe Mavuş dünyaevine girdi

Uzun süredir birlikte olan Emrah Akduman ile Gökçe Mavuş, mutluluğa evet dedi. Çiftin nikah şahitliğini Dr. Ender-Benan Saraç çifti ve Ebru Ceylan yaptı.

Gecede Gülden Karaböcek sahne alırken, çifti  ‘Beni Affet’ dizisinin oyuncuları Şebnem Gürsoy, Keiko Belir Yaşar, Esengül Aypek, Sude Doğar ve Berkay Veli , yalnız bırakmadı.

Emrah Akduman ile Gökçe Mavuş dünyaevine girdi

    Magazin Haberleri Bülteni (4 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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    Cadde Yazarları

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