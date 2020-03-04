04.03.2020 - 16:07 |
Emrah Akduman ile Gökçe Mavuş dünyaevine girdi
ATV'de yayınlanan 'Beni Affet' dizisinde başrol oynayan Emrah Akduman, Gökçe Mavuş ile Ankara’da evlendi.
Uzun süredir birlikte olan Emrah Akduman ile Gökçe Mavuş, mutluluğa evet dedi. Çiftin nikah şahitliğini Dr. Ender-Benan Saraç çifti ve Ebru Ceylan yaptı.
Gecede Gülden Karaböcek sahne alırken, çifti ‘Beni Affet’ dizisinin oyuncuları Şebnem Gürsoy, Keiko Belir Yaşar, Esengül Aypek, Sude Doğar ve Berkay Veli , yalnız bırakmadı.