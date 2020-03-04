Emrah Akduman ile Gökçe Mavuş dünyaevine girdi

Uzun süredir birlikte olan Emrah Akduman ile Gökçe Mavuş, mutluluğa evet dedi. Çiftin nikah şahitliğini Dr. Ender-Benan Saraç çifti ve Ebru Ceylan yaptı.

Gecede Gülden Karaböcek sahne alırken, çifti ‘Beni Affet’ dizisinin oyuncuları Şebnem Gürsoy, Keiko Belir Yaşar, Esengül Aypek, Sude Doğar ve Berkay Veli , yalnız bırakmadı.