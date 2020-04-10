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HaberlerMagazin Haberleri Emrah’tan corona virüs paylaşımı
10.04.2020 - 13:37 |

Emrah’tan corona virüs paylaşımı

Şarkıcı ve oyuncu Emrah Erdoğan, sosyal medya hesabından maskeli bir fotoğrafını yayınladı.

Emrah’tan corona virüs paylaşımı

Alışveriş için dışarı çıktığında çekilen bir selfie'yi takipçileriyle paylaşan Emrah, bu görüntünün altına yazdıklarıyla sanatçı yönünü ortaya koydu.

İşte Emrah’ın corona virüsü dizeleri...
Geçer bugünler geçer.
Yitirme umudunu.
Karamsar olma sakın.
Güzel günler yakın.
Rabbim duyar kullarını.
Eksik etme hiç duanı.
Bekleyip sabır edeceğiz.
Güzel günler göreceğiz.

Emrah’tan corona virüs paylaşımı

Magazin Haberleri Bülteni (10 Nisan 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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