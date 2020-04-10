Emrah’tan corona virüs paylaşımı

Alışveriş için dışarı çıktığında çekilen bir selfie'yi takipçileriyle paylaşan Emrah, bu görüntünün altına yazdıklarıyla sanatçı yönünü ortaya koydu.

İşte Emrah’ın corona virüsü dizeleri...

Geçer bugünler geçer.

Yitirme umudunu.

Karamsar olma sakın.

Güzel günler yakın.

Rabbim duyar kullarını.

Eksik etme hiç duanı.

Bekleyip sabır edeceğiz.

Güzel günler göreceğiz.