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HaberlerMagazin Haberleri Emre Altuğ’dan maskesiz selfie…
28.05.2020 - 11:20 |

Emre Altuğ’dan maskesiz selfie…

Şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, sosyal medya hesabı üzerinden normalleşme sürecini takipçileriyle paylaştı.

Emre Altuğ’dan maskesiz selfie…
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Corona virüsü salgını her ne kadar devam ediyor olsa da ülkeler belirli önlemler çerçevesinde normalleşme süreçlerini başlattı.

Ülke olarak bizler de Haziran ayı içerisinde bu konuda önemli adımlar atmaya hazırlanıyoruz. Süreci yakından takip eden Emre Altuğ da sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla normalleşme sürecini takipçilerine gösterdi.

Arabasında tek başına giderken çektiği selfieyi Instagram hesabına yükleyen Altuğ bu karenin altına şu notu düştü: “Yavaş yavaş normalleşme, maske var tabi de arabada tekim”

Oyuncu Begüm Öner'den 'Corona virüs utansın!' paylaşımıSon dönemde Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerini güldüren Begüm Öner, eğlenceli videolarına bir yenisini daha ekledi.
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Cadde Yazarları

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