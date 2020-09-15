MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Emre Altuğ’un sunumu ile 'Şans Kapıyı Çalınca'
15.09.2020 - 11:57 |

Emre Altuğ’un sunumu ile 'Şans Kapıyı Çalınca'

Emre Altuğ’un sunumu ile 'Şans Kapıyı Çalınca', bu akşam yedinci bölümüyle ATV’de olacak.

Emre Altuğ’un sunumu ile 'Şans Kapıyı Çalınca'
ABONE OL

Yeni sunucusu ve yeni formatında iki aile, ucunda 50 bin TL’lik büyük ödül olan final oyununu oynamak için sürpriz oyunlarda kıyasıya mücadele edecek. Sürpriz oyunların puan değeri arttıkça ve finale yaklaştıkça yarışmanın da heyecanı katlanarak artacak.

Büyük ödülü kazanmak için yapılması gereken tek şey eve getirilen oyuna iyi çalışmak. Sonrasında bu oyunu stüdyoda ve ekran başındaki milyonların önünde başarıyla tamamlamak. Bu hafta Coşkun ve Yavuz ailesi büyük ödül için yarışacak. 'Şans Kapıyı Çalınca' saat 22.00’de ATV’de olacak.

Gülşah Saraçoğlu'nun zor anları!Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, jüri üyeliği yaptığı televizyon programının çekimlerinde yaşadığı talihsiz kazayı takipçileriyle paylaştı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çukur 96. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölüm izle

Çukur 96. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölüm izle

Çağrı Atakan kimdir? Eda Taşpınar'ın sevgilisi Çağrı Atakan kaç yaşında?

Çağrı Atakan kimdir? Eda Taşpınar'ın sevgilisi Çağrı Atakan kaç yaşında?

Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler? Masumlar Apartmanı konusu nedir?

Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler? Masumlar Apartmanı konusu nedir?

Zeynep Mansur: Şikayetten vazgeçtim ama korkuyorum

Zeynep Mansur: Şikayetten vazgeçtim ama korkuyorum

Sıradaki Haber