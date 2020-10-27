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27.10.2020 - 13:26 |

Emre Aşık: Yeni yeni toparlanmaya çalışıyorum

Eski futbolcu Emre Aşık, önceki gün Metropol İstanbul'da görüntülendi.

Emre Aşık: Yeni yeni toparlanmaya çalışıyorum
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Akşam saatlerinde geldiği AVM'de arkadaşlarıyla buluşan Emre Aşık, gazetecilere poz verip sohbet etmeyi ihmal etmedi.

Eşi Yağmur Aşık ile boşanma arifesinde olan Aşık, "Bu olaylar biraz beni geriye çekti, açıkcası yoruldum. Şimdi yeni yeni toparlanmaya çalışıyorum. Onun dışında çocuklarımla vakit geçiyorum” dedi.

Spor hayatı hakkında da konuşan Emre Aşık, içinde bir aslan yattığını dile getirerek, "İleride tabiki de Galatasaray adına birşeyler yapmak isterim. Onun için çabalıyorum" ifadelerini kulandı.

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