Emre Aslan kimdir, kaç yaşında, nereli? BKM oyuncusu Emre Aslan sevgilisi kim?

Emre Aslan, BKM oyuncularından ve Müjdat Gezen Sanat Merkezinde tiyatro eğitimi almıştır. Genç isim, Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi oyuncu kadrosunda bulunduktan sonra Çok Güzel Hareketler 2 oyuncuları arasına katıldı. Otomotiv Mühendisliği eğitimi gören Emre Aslan'ın biyografisi haberimizde.

EMRE ASLAN KİMDİR?

Aslan, 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi ve Müjdat Gezen Sanat Merkezinde tiyatro eğitimi aldı. Işık Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği öğrencisi olan genç oyuncu, 1.86 boyunda, 73 kiloda ve boğa burcudur.

2019 yılında Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filminde rol aldıktan sonra BKM Mutfak ekibine dahil olan Emre Aslan, Çok Güzel Hareketler 2 programında yazdığı ve rol aldığı skeçlerle ilgi görüyor. Öte yandan müzikle de ilgilenen Aslan'ın sosyal medya hesabında birçok şarkıyı seslendirdiği videoları bulunuyor. Genç oyuncunun son günlerde şarkıcı İrem Derici ile birlikte olduğu öne sürülüyor.