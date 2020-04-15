Emre Aydın saçlarını eşine kestirdi

Saç kesimi sırasında eğlenceli anlarını video çekerek takipçileriyle paylaşan Emre Aydın, sonuçtan çok memnun olduğunu dile getirdi. Eşinin saç kesimi konusunda oldukça başarılı olduğunu söyleyen Aydın: “Aslında çok korkarak oturdum koltuğa ama çok memnun kalktım. Eda bu zamana kadar en beğendiğim kesimlerden birini yaptı diyebilirim, sanırım ekipmanlarımızı alarak ara makas bile atmaya başlayacağız” diyerek saçının son halini takipçileriyle paylaştı.