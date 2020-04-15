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15.04.2020 - 11:05 |

Emre Aydın saçlarını eşine kestirdi

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs nedeniyle yaklaşık bir aydır evinde karantinada olan Emre Aydın'ın tıraşını eşi Eda Köksal yaptı.

Emre Aydın saçlarını eşine kestirdi

Saç kesimi sırasında eğlenceli anlarını video çekerek takipçileriyle paylaşan Emre Aydın, sonuçtan çok memnun olduğunu dile getirdi. Eşinin saç kesimi konusunda oldukça başarılı olduğunu söyleyen Aydın: “Aslında çok korkarak oturdum koltuğa ama çok memnun kalktım. Eda bu zamana kadar en beğendiğim kesimlerden birini yaptı diyebilirim, sanırım ekipmanlarımızı alarak ara makas bile atmaya başlayacağız” diyerek saçının son halini takipçileriyle paylaştı.

Yasmin Erbil'in 'karantina' dansıSalgın nedeniyle kendisini evde karantinaya alan Yasmin Erbil, gün içerisinde neler yaptığını gözler önüne sermeye devam ediyor.
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Cadde Yazarları

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