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05.05.2020 - 17:19 |

Emre Aydın'dan corona virüs itirafı!

Rockçı Emre Aydın, eşi Eda Köksal ile birlikte corona virüs belirtileri gösterdiklerini, kendilerini hemen karantinaya aldıklarını açıkladı.

Emre Aydın'dan corona virüs itirafı!

MilyonFest Online Sohbetleri’nin bu seferki konuğu ünlü rockçı Emre Aydın oldu. Geçtiğimiz günlerde eşi Eda Köksal ile birlikte rahatsızlanan Aydın, corona virüs belirtilerinin bir kısmını gösterdiklerini, yaşadıkları sürecin gripten çok daha farklı bir deneyim olduğunu açıkladı.

Eşiyle birlikte kendilerini hemen karantinaya aldıklarını ifade eden şarkıcı, “Hastaneye kaldırabilirim korkusu varken elime gitar bile alamadım” dedi.

Rahatsızlıklarının geçtiğini vurgulayan Emre Aydın, şu an iyi olduklarını açıkladı.

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