Hande 14 şamdan ve 20 mumla ne yapıyor?

Hande Yener'in 2019'dan beri çıkmayı bekleyen yeni bir albümü var. Bu albümün önce Altan Çetin şarkılarından oluşacağı bilgisi vardı. Hatta Afrika'da üç şarkıya klip çekildi. Sonra albüm beklemeye alındı. 2019 yazında bu üç klipten ilki 'Kuş' yayına verildi.



Albüm seyrinde bir şeylerin değişeceği belliydi ki proje ertelendi. Sonrasında çıkışı 2020'ye planlanarak 20. yıl albümü olarak nitelendirildi. 'Kuş'un 2019 yazını yeterince ayağa kaldırmadığı düşünüldü ki akabinde hızlıca 'Krema' teklisi geldi. Gidişatın tam da bu noktada değişmeye başladığının ilk sinyali. Sözü Mete Özgencil'e, müzik ve düzenlemesi Misha'ya ait bu şarkının klibinde Kerimcan Durmaz da vardı.



Bahsi geçen işler, mevcut Hande Yener kitlesini tatmin etmedi. Hande'nin bu şarkıları çıkarma sebebini tamamen stratejik -albümden önce yeni nesli dinleyici kitlesine katmak istemesi- olarak yorumluyorum. Çünkü yeni nesil daha az söz ve daha çok müzik istiyor.



O süreçten günümüze neler oldu?

Altan Çetin, sosyal medya hesaplarında Hande'ye veryansın etti. Hiçbir şarkısıyla yeni Hande Yener albümünde yer almak istemediğini yazılı şekilde paylaştı. Sonra bu paylaşımlar ortadan kalktı. Ama ortada klibi çoktan hazır olan, para harcanan şarkılar vardı. Devreye yapımcı Polat Yağcı'nın girdiğini ve bir uzlaşma sağladığını düşünüyorum.



Albüm çıkış tarihi Mart 2020 olarak planlandı. Öncesinde bazı fotoğraf kareleri ve şarkı isimleri paylaşıldı. Ağırlıklı olarak sözlerini Berksan'ın müziklerini Misha'nın yaptığı şarkılardan oluşan bir albüm olduğunu öğrendik. Albümün adı 'Carpe Diem' olarak açıklandı. (Fransızca bir söz dizimi olan Carpe Diem, Türkçe'de "anı yaşamak" olarak çevriliyor.)



Fotoğrafları, klipleri ve her şeyiyle bitmiş olan albüm, raflarda ve dijital platformlarda yerini almaya hazırlanırken tüm dünyada Covid-19 salgını infilak etmişti. Bu sebeple albüm bir kez daha ertelendi. Hande, doğru zamanda aksiyon alan bir kadın. Albümden 'Pencere' şarkısını pandemi sürecine hizmet eden görsellerle bezeyip, önden dijital mecralara sundu. Hem albümü bekleyen herkesin diline bir parmak bal çaldı, hem de şarkının kompozisyonuna katma değer sağladı. Bu defa Hande Yener kitlesi, halinden daha memnundu. 'Pencere'nin klibini Aytekin Yalçın çekmişti. Tam bir klip diyemeyiz aslında. Spontane çekilen Hande görüntüleri ve günü anlatan stok görüntülerden kolaj. Siyah beyaz ve ekranın ikiye bölünerek montajlanması başarılıydı.



Günümüz klip anlayışının da dijital dönemle değiştiği ortada. Dev prodüksiyon ve uzun mesaili videoların yerini, cep telefonuyla kısa sürede çekilen görüntüler almaya başladı. Yine de böyle kliplerinin şarkıcıların kariyerinde bir tane hatıra işi olarak yer alması taraftarıyım. Yoksa bir dönem Serdar Ortaç'ın her şarkısına konser klibi çekmesine döner iş. Ev stüdyosunda kaydedilip fazla düzenlemeye maruz kalmadan servis edilen şarkılar, cep telefonuyla çekilen kapak fotoğrafları için de aynı fikirdeyim. Kabak tadı vermeden daha özenli işler bekliyoruz.