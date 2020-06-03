Türkiye'nin ilk kız grubu Hepsi, 2005 yılında büyük çıkış yakalamıştı. Dört yıl süren beraberlikten geriye 3 albüm ve 1 maxi single, Türk pop müziğine miras kaldı. Her şey harika gidiyor görünürken, grup üyelerinden Gülçin Ergül'ün tek tabanca devam etme isteğiyle ilk yaprak dökülmüştü.



2010'a geldiğimizde Gülçin, iki şarkıdan oluşan solo projesiyle; Cemre, Eren ve Yasemin de 'dördüncü aramıyoruz' dercesine koca bir albümle tekrar karşımıza çıktılar. Hepsi hayranlarının hayal ettiği elbette bu değildi. Sadece kızların müziği tamamen bırakmalarından daha iyi bir seçenekti.

Ne Gülçin'in solo çıkışı, ne de üçlü Hepsi albümü sandıkları kadar iyi sonuçlar vermedi. Gülçin'in geniş bir ses aralığı var, bu doğru. Ama tek başına şarkı söyleyince ve bu tarz hafif batı müziği olunca, "Ara Ara" Gülçin'in gırtlağını tartacak yeterlilikte bir şarkı olmadı. Hepsi grubu şarkılarını, Gülçin tek başına söyleseydi de bu kadar dinlenmezdi. Şarkılar sesinin altında ezilirdi. Cemre, Eren ve Yasemin'in seslerinin de olması bu şarkılardaki dengeyi sağlıyor, kimyayı tutturuyordu. Şöyle düşünebilirsiniz; pembe güzel bir renktir değil mi? Ama beyazla karışınca toz pembe gözümüze daha pozitif hissettirir. Gülçin, müzikle kafayı bozmuş, sahne için doğmuş bir kız. Tek başına devam etme isteğini asla mantıksız bulmuyorum. Ama çok güçlü bir sesin bazen dezavantaj olduğunu düşünüyorum. Özellikle pop müzikte. Sadece jazz okusa daha da uzun soluklu dinlenir. Pop, trap, arabesk, yabancı pek çok tarzı deniyor. Son şarkısı "Ferman" bugüne kadar yaptıkları içinde farklı bir yerde duruyor.



Üçlü Hepsi albümü "Geri Dönüşüm" için de aynı durum geçerli. Şarkılar tamam, konsept özgün, çıkış klibi "Yeter" görsel olarak öncekileri aratmıyordu da işte kulağa eksik gelen bir şeyler vardı. O da Gülçin'in vokalleri. Gruptan hangi kız ayrılsa kulağımız onun sesini arardı emin olun, sadece Gülçin'e özel bir durum değil.



Kızlar arasındaki bu işbirliği profesyonel olarak sonlanmakla birlikte arkadaşlıklarını da araladı. Bu süreçte Gülçin, müziğe devam etti. Cemre, Eren ve Yasemin müziğe ara verip ilgi alanlarına yöneldi. 2020 dünyaya iyi gelmeyen bir yıl olmaya devam ediyor. Evde kalmaktan kurdeşen dökerken yolunda giden bir şeylerin olmasına hasret kaldık. Tam 11 yıl sonra Hepsi kızlarının tekrar iletişime geçmesi, Twitter'da günlerce en çok konuşulan başlık olması "2020'yi siz kurtaracaksınız kızlar" dedirtti.

Bu barış nasıl gerçekleşti? Eren'in katıldığı bir canlı yayında Gülçin'le ilgili komplimanları üzerine önce ikisi takipleşti. Akabinde Gülçin, Yasemin'le ve son olarak Cemre'yle mesajlaştı. Pandemi sebebiyle henüz bir araya gelmeseler bile aradaki kırgınlık bitti.

Instagram'da Cemre'yle yaptığım canlı yayında ilk kez açıklanan ve detayları konuşulan bu barışın dinleyicide uyandırdığı ilk beklentiler; yeni bir şarkı ve konser oldu. Kızlar için barışma süreci çok yeni. Birlikte tekrar profesyonel bir çalışma konusunda henüz açıklamaları yok. 'Yeni bir şarkı beklemeyin' diyorlar yani. Sahi, yıllar sonra barışacaklarını da beklemezdik değil mi?

Şimdilik dörtlü Hepsi'ye tavsiyem, "Kaç Yıl Geçti Aradan" cover'ına güzel bir klip çekmeleri olacak. Veda konseri yapmak için çok gençler. Birlikte yeni şarkılar olacaksa lütfen fazla zaman kaybetmesinler. Dinleyici onları çok özledi.

Favori 5 Hepsi şarkım:

"Dur Dur", "Mum", "Kalpsizsin", "Olmaz Böyle Şey", "Dört Peynirli Pizza"

Favori Hepsi klibim:

"Tempo"