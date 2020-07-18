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18.07.2020 - 08:20 |

Emre Karayel nişanlısıyla tatile çıktı

Oyuncu Emre Karayel, geçtiğimiz hafta aile arasında nişanlandığı Gizem Demirci'yle The Beach Of Momo'da görüntülendi.

Emre Karayel nişanlısıyla tatile çıktı
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Çeşme'de güneş ve denizin keyfini çıkaran Emre Karayel ve Gizen Demirci'ye arkadaşları da eşlik etti. Çift, daha sonra duş alarak, kendilerine ayrılan locaya geçti. 

Emre Karayel nişanlısıyla tatile çıktı

HABER: DENİZ BOY

Barış Murat Yağcı'dan hayranlarına teşekkür videosu'Survivor'da sergilediği performansla finale kadar gelen Barış Murat Yağcı duygularını, "Hayatımın en güzel tecrübesiydi. Çok güzel anılar ve insanlar biriktirip, tüm gücümle mücadele ettiğim ada, yeni maceramın başlangıcı oldu" sözleriyle dile getirdi.
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Cadde Yazarları

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