18.07.2020 - 08:20 |
Emre Karayel nişanlısıyla tatile çıktı
Oyuncu Emre Karayel, geçtiğimiz hafta aile arasında nişanlandığı Gizem Demirci'yle The Beach Of Momo'da görüntülendi.
Çeşme'de güneş ve denizin keyfini çıkaran Emre Karayel ve Gizen Demirci'ye arkadaşları da eşlik etti. Çift, daha sonra duş alarak, kendilerine ayrılan locaya geçti.
HABER: DENİZ BOY
Barış Murat Yağcı'dan hayranlarına teşekkür videosu'Survivor'da sergilediği performansla finale kadar gelen Barış Murat Yağcı duygularını, "Hayatımın en güzel tecrübesiydi. Çok güzel anılar ve insanlar biriktirip, tüm gücümle mücadele ettiğim ada, yeni maceramın başlangıcı oldu" sözleriyle dile getirdi.