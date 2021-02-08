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08.02.2021 - 11:28 |

Emre Kınay, 'Ramo' dizisinde

Oyuncu Emre Kınay, Show TV'de yayınlanan 'Ramo' dizisinin kadrosuna katıldı.

Emre Kınay, 'Ramo' dizisinde
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Başrollerini Murat Yıldırım, Esra Bilgiç ve İlker Aksum'un paylaştığı 'Ramo' dizisinin kadrosuna Emre Kınay dahil oldu. Henüz 'Ramo'da kimi canlandıracağı belli olmayan Emre Kınay'ın dizideki dengeleri nasıl değiştireceği merak edildi.

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun'un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan'ın üstlendiği 'Ramo' cuma akşamları Show TV'de izleyici karşısına çıkıyor.

Magazin Haberleri Bülteni (8 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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