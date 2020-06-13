Emre Kınay’dan tartışma sonrası ilk açıklama

Emre Kınay, geçtiğimiz günlerde arkadaşı ile Cihangir’de bulunan bir restoranda kendisine soru yönelten magazin muhabiri ile tartışma yaşamıştı. Kınay, kendisine “Saat 12’yi geçti” diyen muhabire, “Sana mı soracağım hangi saatte eve gideceğimi?” karşılığını vermişti.

Ünlü oyuncu, olayın ardından Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta programına konuştu: Gidiyorum ısrarla ‘belediye başkanı olsaydın 12’den sonra oturacak mıydın?’ diye tahrik edici, durmaksızın soruyor. Hakaret ve tahrik vardı. Çok tatsız oldu, çok sinirlendim. O tahriğe kapılmamalıydım.