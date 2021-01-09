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09.01.2021 - 07:00 |

En çok Cara kazandı

Cara Delevingne, kazandığı 15.7 milyon sterlin ile (yaklaşık 150.8 milyon TL) geçtiğimiz yılın en çok kazanan modeli oldu.

En çok Cara kazandı
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Cara Delevingne, kazandığı 15.7 milyon sterlin ile (yaklaşık 150.8 milyon TL) geçtiğimiz yılın en çok kazanan modeli oldu. Toplam servetini 30.2 milyon sterlin’e çıkaran 28 yaşındaki güzel, 46 yaşındaki Kate Moss’u da sollamış oldu. Burberry, DKNY, Jimmy Choo ve Rimmel markalarıyla çalışan Delevingne, bir röportajında, “Para benim için her şey demek değil” ifadelerini kullanmıştı.

Magazin Haberleri Bülteni (8 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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