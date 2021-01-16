Ender Balkır kimdir, kaç yaşında? Ender Balkır biyografisi....
Ender Balkır kimdir sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. 9 yıllık aranın ardından yeniden ekranlara dönen İbo Show, her hafta sürpriz konukları stüdyoda ağırlıyor. Bu hafta İbo Show konukları arasında Ender Balkır'da yaer alıyor. Programı takip edecek olan izleyiciler Ender Balkır kimdir, kaç yaşında sorularına yanıt arıyor. İşte Ender Balkır biyografisi...
Ender Balkır kimdir sorusu merak konusu olmaya devam ediyor. Bu akşam ekrana gelecek olan İbo Show'un konukları arasında yer alan Ender Balkır kimdir, hayatı ve kariyei hakkındaki bilgilier pprogramın takipçileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki Ender Balkır kimdir, aslen nereli, ne zaman ve nerede dünyaya geldi?
ENDER BALKIR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
1977 yılında Tunceli/Mazgirt’te doğan Ender Balkır, doğduğu coğrafyanın tüm zenginliklerinden beslendi. Babası ve dedesinden Harput türküleri dinleyerek büyüdü. 19 Mayıs Üniversitesi Matematik bölümünü bitirdi ve bir süre öğretmenlik yaptı. Profesyonel olarak müzik yapmak amacıyla öğretmenlikten istifa eden Ender Balkır, 2007 yılında ilk albümü “Ezim Ezim” i ve 2013 yılında ise ikinci albümü “Ahir”i çıkarttı.
Ender Balkır, söylediği türkülerle Türkiye’nin önemli dizilerinin sesi oldu. “Hanımın Çiftliği, Dila Hanım, Öyle Bir Geçer Zaman Ki,Poyraz Karayel,Ustura Kemal, Düriyenin Güğümleri” dizilerinde ve “Düğün Dernek” filminde söylediği türküler, hikâyeleri daha dokunaklı kıldı.
Sesi, dizi severlerin yüreğinde sahneleri bütünleyen bir enstrümana dönüştü. TRT Müzik kanalında yaptığı müzik programının yanı sıra birçok TV kanalı ve radyo’ya konuk oldu. Ender Balkır, müzik hayatına sahne ve konser çalışmalarıyla devam ediyor.
ALBÜMLERİ
Uzun Yol Türküleri, Vol. 1 · 2009
Yola Yoldaş Olanlar · 2010
Ahir · 2013
Beyaz Giyme · 2017
Harput · 2017
Hayal Perdesi · 2018
Belkıs Akkale Ahde Vefa · 2019
Benim İçin Söylenenler · 2020
Neredesin Sen · 2019
Ruhumda Sızı · 2019
Yola Bakın Belki Gelen Babamdır · 2019
Yüce Dağ Başında Yanar Bir Işık · 2020
Popüler Şarkıları:
Ahçik
Al Almayı Daldan Al
Aş Yedim Dilim Yandı
Beyaz Giyme
Ruhumda Sızı (Çukur Dizi Şarkısı)
Eleşkirt Türküsü
Ahçik
Beyaz Giyme
Neredesin Sen (Gülperi Dizi Şarkısı)
Kar mı Yağmış Şu Harput’un Başına
Yüksek Minarede Kandiller Yanar
Yara Benden / Elezber Hoyrat
Dostum Dostum
Yüce Dağ Başında Yanar Bir Işık
Yüksek Minarede Kandiller Yanar