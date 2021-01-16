Ender Balkır kimdir, kaç yaşında? Ender Balkır biyografisi....

Ender Balkır kimdir sorusu merak konusu olmaya devam ediyor. Bu akşam ekrana gelecek olan İbo Show'un konukları arasında yer alan Ender Balkır kimdir, hayatı ve kariyei hakkındaki bilgilier pprogramın takipçileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki Ender Balkır kimdir, aslen nereli, ne zaman ve nerede dünyaya geldi?

ENDER BALKIR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1977 yılında Tunceli/Mazgirt’te doğan Ender Balkır, doğduğu coğrafyanın tüm zenginliklerinden beslendi. Babası ve dedesinden Harput türküleri dinleyerek büyüdü. 19 Mayıs Üniversitesi Matematik bölümünü bitirdi ve bir süre öğretmenlik yaptı. Profesyonel olarak müzik yapmak amacıyla öğretmenlikten istifa eden Ender Balkır, 2007 yılında ilk albümü “Ezim Ezim” i ve 2013 yılında ise ikinci albümü “Ahir”i çıkarttı.

Ender Balkır, söylediği türkülerle Türkiye’nin önemli dizilerinin sesi oldu. “Hanımın Çiftliği, Dila Hanım, Öyle Bir Geçer Zaman Ki,Poyraz Karayel,Ustura Kemal, Düriyenin Güğümleri” dizilerinde ve “Düğün Dernek” filminde söylediği türküler, hikâyeleri daha dokunaklı kıldı.

Sesi, dizi severlerin yüreğinde sahneleri bütünleyen bir enstrümana dönüştü. TRT Müzik kanalında yaptığı müzik programının yanı sıra birçok TV kanalı ve radyo’ya konuk oldu. Ender Balkır, müzik hayatına sahne ve konser çalışmalarıyla devam ediyor.

ALBÜMLERİ

Uzun Yol Türküleri, Vol. 1 · 2009

Yola Yoldaş Olanlar · 2010

Ahir · 2013

Beyaz Giyme · 2017

Harput · 2017

Hayal Perdesi · 2018

Belkıs Akkale Ahde Vefa · 2019

Benim İçin Söylenenler · 2020

Neredesin Sen · 2019

Ruhumda Sızı · 2019

Yola Bakın Belki Gelen Babamdır · 2019

Yüce Dağ Başında Yanar Bir Işık · 2020

Popüler Şarkıları:

Ahçik

Al Almayı Daldan Al

Aş Yedim Dilim Yandı

Beyaz Giyme

Ruhumda Sızı (Çukur Dizi Şarkısı)

Eleşkirt Türküsü

Ahçik

Beyaz Giyme

Neredesin Sen (Gülperi Dizi Şarkısı)

Kar mı Yağmış Şu Harput’un Başına

Yüksek Minarede Kandiller Yanar

Yara Benden / Elezber Hoyrat

Dostum Dostum

Yüce Dağ Başında Yanar Bir Işık

Yüksek Minarede Kandiller Yanar