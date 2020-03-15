Engelleri aştılar

Engelsiz Yaşam Vakfı başkanı Atilla Kaplakarslan’nın ev sahipliğinde organize edilen sanat, cemiyet ve iş dünyasının önemli isimlerinin de katıldıkları ‘Engelsiz Bir Yaşam İçin Destek Organizasyonu Gecesi’, Ataköy WOW Hotel İstanbul’da önceki akşam yapıldı.









Ünlü müzayedeci Uğur Batur’un açık artırmayla çeşitli antika eşya ve tabloların da satıldığı organizasyonda Tamer Karadağlı’nın ressam annesi Bingül Karadağlı’nın iki resmi de engelliler için açık artırmada satıldı. Anne, Bingül Karadağlı’nın Atatürk resmi 4 bin 500 TL’ye, ‘Kadın’ tablosu ise 9 bin TL’ye alıcı buldu. Gecenin finalini Aslı Hünel yaptı. Söylediği şarkılarla keyifli anlar yaşatan sanatçı, müzik ziyafeti sundu.









