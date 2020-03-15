MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Engelleri aştılar
15.03.2020 - 07:00 |

Engelleri aştılar

Koronavirüs tehdidine rağmen çok sayıda davetlinin katıldığı ‘Engelsiz Bir Yaşam İçin Destek Organizasyonu Gecesi’nde, antika eşya ve tablolar satıldı

Engelleri aştılar

Engelsiz Yaşam Vakfı başkanı Atilla Kaplakarslan’nın ev sahipliğinde organize edilen sanat, cemiyet ve iş dünyasının önemli isimlerinin de katıldıkları ‘Engelsiz Bir Yaşam İçin Destek Organizasyonu Gecesi’, Ataköy WOW Hotel İstanbul’da önceki akşam yapıldı.

Engelleri aştılar



Ünlü müzayedeci Uğur Batur’un açık artırmayla çeşitli antika eşya ve tabloların da satıldığı organizasyonda Tamer Karadağlı’nın ressam annesi Bingül Karadağlı’nın iki resmi de engelliler için açık artırmada satıldı. Anne, Bingül Karadağlı’nın Atatürk resmi 4 bin 500 TL’ye, ‘Kadın’ tablosu ise 9 bin TL’ye alıcı buldu. Gecenin finalini Aslı Hünel yaptı. Söylediği şarkılarla keyifli anlar yaşatan sanatçı, müzik ziyafeti sundu.


Engelleri aştılar


Magazin Haberleri Bülteni (14 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Engelleri aştılar

Engelleri aştılar

‘Kadının Gücü’ ortaya çıktı

‘Kadının Gücü’ ortaya çıktı

Alışveriş molası

Alışveriş molası

Marş marş!

Marş marş!

Sıradaki Haber