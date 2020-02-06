Engin Altan Düzyatan ile Mesut Özil yemekte

Futbolcu ve iki arkadaşıyla Düzyatan, akşam saatlerinde geldikleri mekanda dört saat kalarak gece 01.00’e kadar sohbet etti. Arkadaşlar keyifli bir yemek yediklerini söylerken muhabirlerin, geçtiğimiz temmuz ayında Özil’in İngiltere’de takım arkadaşı Sead Kolasinac ile yaşadıkları hırsızlık olayını sorması karşısında yıldız futbolcunun keyfi kaçtı.