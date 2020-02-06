06.02.2020 - 08:14 |
Engin Altan Düzyatan ile Mesut Özil yemekte
Oyuncu Engin Altan Düzyatan, önceki akşam Arsenal’de top koşturan Türk asllı Alman futbolcu Mesut Özil'le Ulus’taki Sunset adlı mekandaydı. Arkadaşlarıyla yemek yiyen ikili, uzun saatler sohbet etti.
Futbolcu ve iki arkadaşıyla Düzyatan, akşam saatlerinde geldikleri mekanda dört saat kalarak gece 01.00’e kadar sohbet etti. Arkadaşlar keyifli bir yemek yediklerini söylerken muhabirlerin, geçtiğimiz temmuz ayında Özil’in İngiltere’de takım arkadaşı Sead Kolasinac ile yaşadıkları hırsızlık olayını sorması karşısında yıldız futbolcunun keyfi kaçtı.