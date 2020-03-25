MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Engin Altan Düzyatan'a Hollywood'dan teklif!
25.03.2020 - 10:37 |

Engin Altan Düzyatan'a Hollywood'dan teklif!

Bir süredir ekranlardan uzak olan Engin Altan Düzyatan'a ABD yapımı bir diziden teklif geldi. Ünlü oyuncu teklifi kabul ederse, ailesiyle beraber Londra’ya taşınacak.

Engin Altan Düzyatan'a Hollywood'dan teklif!

Başrolünde oynadığı 'Diriliş Ertuğrul' dizisiyle yıldızı parlayan Engin Altan Düzyatan, yabancı yapımcıların da dikkatini çekti. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Düzyatan’a yeni çekilecek ABD yapımı bir diziden teklif geldi.

Çekimleri Londra ve Los Angeles’ta yapılacak dizi, dünyaca ünlü bir dijital platformda yayınlanacak. Engin Altan Düzyatan, sıcak baktığı projeye 'evet' yanıtını verirse, eylül ayında ailesiyle birlikte Londra’ya taşınacak. Çekimleri 2 yıl sürecek projedeki tek Türk oyuncu da Düzyatan olacak.

Ünlü oyuncuya Hollywood kapılarını açacak projenin diğer detayları ise henüz açıklanmadı.

    Magazin Haberleri Bülteni (25 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İZOLASYON SONRASI SOSYALLİK NASIL OLACAK?

    İZOLASYON SONRASI SOSYALLİK NASIL OLACAK?

    Canlı yayında gündem sohbeti

    Canlı yayında gündem sohbeti

    Yoga sonrası Sezen şarkıları

    Yoga sonrası Sezen şarkıları

    Kitap saati

    Kitap saati

    Sıradaki Haber