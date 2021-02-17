17.02.2021 - 10:38 |
Engin Altan Düzyatan'dan benzincide yemek molası
Oyuncu Engin Altan Düzyatan, Levent'teki benzin istasyonunda eşi Neslişah Alkoçlar’ı beklerken cipin içinde sandviç yerken görüntülendi.
Önceki gün Levent’teki bir benzin istasyonunda objektiflere takılan Engin Altan Düzyatan, aracına sosisli sandviç sipariş etti.
"ACIKINCA DAYANAMADIM"
Posta'da yer alan habere göre; cipin içinde sandviç yiyen 41 yaşındaki oyuncu, “Malum pandemi var, lokantalar kapalı. Acıkınca dayanamadım, sipariş verdim” dedi. Sonra da ekledi: Eşim Neslişah Alkoçlar’ı bekliyorum.
BOTLARI 3 BİN 800 TL
10 dakika sonra Neslişah Alkoçlar başka bir araçla gelip, hiç konuşmadan Engin Altan Düzyatan'ın cipine bindi. Alkoçlar'ın 3 bin 800 TL değerindeki botları dikkat çekti.