Engin Altan Düzyatan'dan benzincide yemek molası

Önceki gün Levent’teki bir benzin istasyonunda objektiflere takılan Engin Altan Düzyatan, aracına sosisli sandviç sipariş etti.

"ACIKINCA DAYANAMADIM"

Posta'da yer alan habere göre; cipin içinde sandviç yiyen 41 yaşındaki oyuncu, “Malum pandemi var, lokantalar kapalı. Acıkınca dayanamadım, sipariş verdim” dedi. Sonra da ekledi: Eşim Neslişah Alkoçlar’ı bekliyorum.

BOTLARI 3 BİN 800 TL

10 dakika sonra Neslişah Alkoçlar başka bir araçla gelip, hiç konuşmadan Engin Altan Düzyatan'ın cipine bindi. Alkoçlar'ın 3 bin 800 TL değerindeki botları dikkat çekti.