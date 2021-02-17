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17.02.2021 - 10:38 |

Engin Altan Düzyatan'dan benzincide yemek molası

Oyuncu Engin Altan Düzyatan, Levent'teki benzin istasyonunda eşi Neslişah Alkoçlar’ı beklerken cipin içinde sandviç yerken görüntülendi.

Engin Altan Düzyatan'dan benzincide yemek molası
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Önceki gün Levent’teki bir benzin istasyonunda objektiflere takılan Engin Altan Düzyatan, aracına sosisli sandviç sipariş etti.

Engin Altan Düzyatandan benzincide yemek molası

"ACIKINCA DAYANAMADIM"
Posta'da  yer alan habere göre; cipin içinde sandviç yiyen 41 yaşındaki oyuncu, “Malum pandemi var, lokantalar kapalı. Acıkınca dayanamadım, sipariş verdim” dedi. Sonra da ekledi: Eşim Neslişah Alkoçlar’ı bekliyorum.

Engin Altan Düzyatandan benzincide yemek molası

BOTLARI 3 BİN 800 TL
10 dakika sonra Neslişah Alkoçlar başka bir araçla gelip, hiç konuşmadan Engin Altan Düzyatan'ın cipine bindi. Alkoçlar'ın 3 bin 800 TL değerindeki botları dikkat çekti.

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