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HaberlerMagazin Haberleri Engincan Ural alışveriş turunda
21.01.2021 - 14:04 |

Engincan Ural alışveriş turunda

Sahnelerin başarılı ismi Sibel Can ve Hakan Ural çiftinin oğlu Engincan Ural, geçtiğimiz gün Zorlu AVM'de görüntülendi.

Engincan Ural alışveriş turunda
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Tek başına alışverişe çıkan Engincan Ural, meydan katında bulunan mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Farklı imajı ve şık giyim tarzı ile her zaman meraklı bakışlarına üzerine toplayan Ural, uzun süre mağazaları dolaşıp 2021 yılı yeni sezon ürünleri inceledi.

Ozan güven hakim karşısına çıkıyorEski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darbettiği iddiasıyla hakkında 'silahla kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'hakaret' suçlarından 13.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan oyuncu Ozan Güven’in yargılanmasına bugün başlanıyor. Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz, duruşma öncesi adliyeye geldi.
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