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11.02.2021 - 07:00 |

E’nin gizemi çözüldü

The Weeknd’in adında yer almayan ‘e’ harfinin gizemi çözüldü. Kanadalı şarkıcı, “Telif meselesiydi” dedi

E’nin gizemi çözüldü
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Super Bowl’da sergilediği sahne performansıyla adından söz ettiren The Weeknd, The Weekend (Türkçesi: Hafta sonu) şeklinde olması gereken sahne adında neden ‘e’ harfinin bulunmadığını açıkladı. Gerçek ismi Abel Makkonen Tesfaye olan 30 yaşındaki şarkıcı, hayranlarının ısrarlı soruları üzerine, şu ifadeleri kullandı: “Evden ayrılıp, liseyi bıraktığımda 17 yaşındaydım. Bir hafta sonu arkadaşlarımla karavan gezisine çıktık ve asla dönmedik. O dönem kimliğimde yazan adımı sevmiyordum ve kendime bir sahne adı aradım. E harfini çıkarmamın sebebiyse zaten The Weekend adında Kanadalı bir müzik grubunun olması ve telif meselesiydi...”

Magazin Haberleri Bülteni (10 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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