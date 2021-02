E’nin gizemi çözüldü

Super Bowl’da sergilediği sahne performansıyla adından söz ettiren The Weeknd, The Weekend (Türkçesi: Hafta sonu) şeklinde olması gereken sahne adında neden ‘e’ harfinin bulunmadığını açıkladı. Gerçek ismi Abel Makkonen Tesfaye olan 30 yaşındaki şarkıcı, hayranlarının ısrarlı soruları üzerine, şu ifadeleri kullandı: “Evden ayrılıp, liseyi bıraktığımda 17 yaşındaydım. Bir hafta sonu arkadaşlarımla karavan gezisine çıktık ve asla dönmedik. O dönem kimliğimde yazan adımı sevmiyordum ve kendime bir sahne adı aradım. E harfini çıkarmamın sebebiyse zaten The Weekend adında Kanadalı bir müzik grubunun olması ve telif meselesiydi...”