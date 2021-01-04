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04.01.2021 - 09:42 |

Enis Arıkan: Fındığım bana sürpriz yaptı

Oyuncu Ezgi Mola, 38 yaşına basan yakın arkadaşı ve meslektaşı Enis Arıkan'ın doğum gününü kutladı.

Enis Arıkan: Fındığım bana sürpriz yaptı
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Enis Arıkan, 38 yaşına bastı. Ezgi Mola, yakın arkadaşının doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Ezgi Mola, Instagram gönderisine, "Mutlu yaşların olsun" notunu düştü. Aynı kareyi yayınlayan Arıkan, paylaşımına, "Fındığım bana doğum günü sürprizi yaptı. Hoş geldin 30. İnternette yazılan yaşım gerçeği yansıtmıyodur" şeklinde esprili bir mesaj yazdı.

Enis Arıkan: Fındığım bana sürpriz yaptı

Mehmet Ali Erbil: İki yıl sonra ilk tıraşım!Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden, bir yandan da kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil'den iyi haberler gelmeye devam ediyor. Tıraş olduğu anları sosyal medya hesabından yayınlayan Erbil, gönderisine, "İki yıl sonra ilk tıraşım, şükürler olsun" notunu düştü.
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Cadde Yazarları

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