Enis Arıkan: Fındığım bana sürpriz yaptı

Enis Arıkan, 38 yaşına bastı. Ezgi Mola, yakın arkadaşının doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Ezgi Mola, Instagram gönderisine, "Mutlu yaşların olsun" notunu düştü. Aynı kareyi yayınlayan Arıkan, paylaşımına, "Fındığım bana doğum günü sürprizi yaptı. Hoş geldin 30. İnternette yazılan yaşım gerçeği yansıtmıyodur" şeklinde esprili bir mesaj yazdı.