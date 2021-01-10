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10.01.2021 - 16:10 |

Enis Arıkan, Hazal Kaya'nın süt annelik serüvenini anlattı

Oyuncu Enis Arıkan, Exxen'de yayınlanan programında yakın arkadaşı Hazal Kaya'yı ağırladı. Arıkan, Hazal Kaya ile birlikte rol aldıkları 'Benden Ne Olur' filmini çekerken set aralarında Kaya'nın hasta bir bebeğe süt annelik yaptığını açıkladı.

Enis Arıkan, Hazal Kaya'nın süt annelik serüvenini anlattı
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Enis Arıkan, Exxen'de yayınlanan programında yakın arkadaşı Hazal Kaya ile ilgili özel bir anı paylaştı. Hazal Kaya ile birlikte rol aldıkları 'Benden Ne Olur' filmini çekerken set aralarında Kaya'nın hasta bir bebeğe süt annelik yaptığını söyledi.

Arıkan, bir ay sonra ise Hazal Kaya'dan bebeğin iyileştiğini ve büyümeye başladığının haberini duyunca mutluluktan ağladığını açıkladı.

Hazal Kaya'nın bu davranışı ise hem programı izleyenleri hem de sosyal medya kullanıcılarını bir hayli duygulandırdı. Güzel oyuncuya örnek davranışından dolayı övgü dolu yorum geldi.

Enis Arıkan, Hazal Kayanın süt annelik serüvenini anlattı

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"TÜKENDİ"

30 yaşındaki Kaya, yeni projelerinin yanı sıra henüz bir yaşına yeni giren oğlu Fikret Ali ile de ilgileniyor. Güzel oyuncu, yorgun düştüğü anı "Tükendi" notuyla sosyal medyadan paylaşmıştı.

Enis Arıkan, Hazal Kayanın süt annelik serüvenini anlattı

Nisan 2019'da nikah masasına oturan Hazal Kaya-Ali Atay çifti, aynı sene oğulları Fikret Ali'yi kucaklarına almıştı. İkili zaman zaman keyifli anlarını takipçileriyle de paylaşıyor.

    10 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni10 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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