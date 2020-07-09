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HaberlerMagazin Haberleri Enis Arıkan: Her şeyden önce sağlık
09.07.2020 - 13:36 |

Enis Arıkan: Her şeyden önce sağlık

Bir süredir İzmir Çeşme'deki yazlığında tatilini geçiren oyuncu Enis Arıkan, uzun bir aranın sonunda İstanbul'a geldi ve Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı.

Enis Arıkan: Her şeyden önce sağlık
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Enis Arıkan, corona virüs pandemisi sürecini Çeşme'de, dinlenerek ve bol bol okuyarak geçirdiğini söyledi.

Şu an işlerinin pandemi sürecinden dolayı beklemede olduğunu söyleyen Arıkan, "İnşallah bir an evvel tam anlamıyla normal hayatımıza döneriz. Her şeyden önce kesinlikle sağlık. Sonrasında zaten bir şekilde hayatımızı idame ettiririz. Şu anda hali hazırda var olan işlerimiz bu süreç dolayısıyla rafa kalkmak durumunda kaldı" açıklamasında bulundu.

Magazin Haberleri Bülteni (9 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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