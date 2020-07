Enis Arıkan: Her şeyden önce sağlık

Enis Arıkan, corona virüs pandemisi sürecini Çeşme'de, dinlenerek ve bol bol okuyarak geçirdiğini söyledi.

Şu an işlerinin pandemi sürecinden dolayı beklemede olduğunu söyleyen Arıkan, "İnşallah bir an evvel tam anlamıyla normal hayatımıza döneriz. Her şeyden önce kesinlikle sağlık. Sonrasında zaten bir şekilde hayatımızı idame ettiririz. Şu anda hali hazırda var olan işlerimiz bu süreç dolayısıyla rafa kalkmak durumunda kaldı" açıklamasında bulundu.