Enis Arıkan siyahlar içinde

Hazal Kaya ile birlikte başrollerini paylaşacağı 'Benden Ne Olur' adlı sinema filminin setinden çıktığını belirten Enis Arıkan, "Harika bir iş yapıyoruz. Çok eğlenceli ve çalışırken de çok gülüyoruz. Sabah erken saatlerde başlayan bir set gününden çıkıp buraya geldim. Hem yemek yiyip hem de biraz alışveriş yapacağım" dedi.

Siyahlar içindeki Arıkan, "Bugün çok siyah siyah oldum. Maskemden gözlüğüme kadar siyahlar içindeyim. Beni böyle tanırlar mı?" açıklamasıyla herkesi güldürdü.