11.08.2020 - 11:44 |
Enis Arıkan’dan Hazal Kaya paylaşımı
Oyuncu Enis Arıkan sosyal medya hesabı üzerinden 14 yıl önce meslektaşı Hazal Kaya ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve takipçilerine yeni bir film projesi müjdesi verdi.
Enis Arıkan, ‘Benden Ne Olur'un duyurusunu sosyal medya hesabından, söz konusu filmde oynayacak arkadaşı Hazal Kaya ile çekilmiş bir selfie'si ile yaptı.
Arıkan, paylaşımına şu satırları yazdı:
“Çok değerli büyüğüm Aslı Kızmaz’ın kitabından uyarlanan ve yine çok değerli büyüğüm Aslı Kızmaz’ın senaryosunu yazıdğı ‘Benden Ne Olur’ filmine Hazalımın iç sesi olarak geliyorum! 14 yıl sonra yine birlikteyiz aybalam Hazal Kaya."