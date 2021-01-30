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30.01.2021 - 10:08 |

Enis Arıkan'dan iade-i ziyaret

Oyuncu Enis Arıkan, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi.

Enis Arıkan'dan iade-i ziyaret
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Acun Ilıcalı'nın kurduğu dijital platformda kendine ait bir talk show programı hazırlayıp sunan Arıkan, "Çok yoğun tempoda çalışıyoruz. Hazırlıklarımız, çekimlerimiz çok yoğun oluyor ama bir o kadarda çok eğleniyoruz. Bildiğiniz gibi Zeynep Bastık ile aynı platformda işlerimiz var. Geçtiğimiz günlerde o bana konuk olmuştu. Ben de bu defa iade-i ziyaret yapıp onun programına konuk oluyorum. Onun için bir kaç parça kıyafet almaya geldim" dedi.

Magazin Haberleri Bülteni (30 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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