30.01.2021 - 10:08 |
Enis Arıkan'dan iade-i ziyaret
Oyuncu Enis Arıkan, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi.
Acun Ilıcalı'nın kurduğu dijital platformda kendine ait bir talk show programı hazırlayıp sunan Arıkan, "Çok yoğun tempoda çalışıyoruz. Hazırlıklarımız, çekimlerimiz çok yoğun oluyor ama bir o kadarda çok eğleniyoruz. Bildiğiniz gibi Zeynep Bastık ile aynı platformda işlerimiz var. Geçtiğimiz günlerde o bana konuk olmuştu. Ben de bu defa iade-i ziyaret yapıp onun programına konuk oluyorum. Onun için bir kaç parça kıyafet almaya geldim" dedi.