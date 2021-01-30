Enis Arıkan'dan iade-i ziyaret

Acun Ilıcalı'nın kurduğu dijital platformda kendine ait bir talk show programı hazırlayıp sunan Arıkan, "Çok yoğun tempoda çalışıyoruz. Hazırlıklarımız, çekimlerimiz çok yoğun oluyor ama bir o kadarda çok eğleniyoruz. Bildiğiniz gibi Zeynep Bastık ile aynı platformda işlerimiz var. Geçtiğimiz günlerde o bana konuk olmuştu. Ben de bu defa iade-i ziyaret yapıp onun programına konuk oluyorum. Onun için bir kaç parça kıyafet almaya geldim" dedi.