Ennio Morricone kimdir? İtalyan besteci Ennio Morricone hayatını kaybetti

Ennio Morricone 10 Kasım 1928 yılında Roma'da dünyaya geldikten sonra 6 Temmuz 2020 tarihinde 91 yaşında hayatını kaybetti. İtalyan besteci Western türü film müziklerinin efsane isimleri arasında yer almaktadır. Eserleri ile birçok ödüle layık görülen Ennio Morricone hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte hayatı ve ödülleri hakkında detaylı bilgiler...

ENNİO MORRİCONE KİMDİR?

Müziklerini yaptığı film ve televizyon dizilerinin sayısı 500'ü geçer. Bestecinin çalışmaları elektronika'dan rock'a, konçerto'dan avant-garde caz'a kadar çok geniş bir yelpazenin içinde yer alır. Bunların yalnızca %30'u Western tarzında olmasına rağmen, en çok bu işleriyle ün kazanmıştır. Morricone'nin kalabalık olmayan, rafine müzik tarzı bilhassa İyi, Kötü ve Çirkin (Sergio Leone, 1966) ve Once Upon a Time in the West (Sergio Leone, 1968) gibi klasik Spagetti Western'lerinde kendini gösterir. Daha yakın zamanlarda, Misyon (The Mission,Roland Joffé, 1986), Dokunulmazlar (The Untouchables, Brian DePalma, 1987), ve Cinema Paradiso (Giuseppe Tornatore, 1988) gibi filmlere yaptığı müziklerle konuşulmuş ve iyi eleştiriler almıştır.

Ödülleri

1969 - Premio Spoleto Cinema

1970 - Metti, una sera a cena için Gümüş Kurdele ödülü

1971 - Sacco e Vanzetti" için Gümüş Kurdele ödülü

1972 - La califfa için Cork Film International ödülü

1979 - Days of Heaven için Oscar adaylığı

1981 - Il prato için Premio della critica discografica ödülü

1985 - Once Upon A Time In America için Gümüş Kurdele ve BAFTA ödülleri

1986 - The Mission için Oscar adaylığı ile BAFTA ve Altın Küre ödülleri

1988 - Dokunulmazlar için Gümüş Kurdele, BAFTA, Grammy Ödülleri ile Oscar adaylığı

1988 - Gli occhiali d'oro için David di Donatello ödülü

1989 - Nuovo Cinema Paradiso için David di Donatello ödülü

1989 - Il giorno prima için Nint Annual Ace Winner ödülü

1989 - Pardo d'Oro alla carriera ödülü (Locarno Uluslararası Film Festivali)

1990 - Nuovo Cinema Paradiso için BAFTA, Prix Fondation Sacem del XLIII Cannes Film Festivali ve David di Donatello ödülleri

1991 - Stanno tutti bene için David di Donatello ödülü

1992 - Bugsy için Oscar adaylığı

1992 - Grolla d'oro alla carriera (Saint Vincent)

1993 - Jonas che visse nella balena için David di Donatello ve Efebo d'Argento ödülleri

1994 - ASCAP Golden Soundtrack (Los Angeles) ödülü

1995 - Leone d'Oro alla carriera (Venedik Film Festivali)

2000 - 1900 Efsanesi (1998) için Altın Küre ödülü

2000 - Canone inverso için David di Donatello ödülü

2000 - Malèna için Oscar adaylığı

2003 - 72 Meters için Golden Eagle ödülü

2006 - Carlo Azeglio Ciampi'nin elinden Grand Officer ödülü

2007 - Oscar Onur ödülü

2016 - The Hateful Eight için Oscar ödülü