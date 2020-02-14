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14.02.2020 - 10:04 |

Enrique Iglesias ve Anna Kournikova'nın üçüncü çocukları dünyaya geldi

Dünyaca ünlü şarkıcı Enrique Iglesias ve eşi Anna Kournikova, dün sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla, üçüncü bebeklerine kavuştuklarını duyurdu. Ünlü çiftin bir kızı daha oldu.

Enrique Iglesias ve Anna Kournikova'nın üçüncü çocukları dünyaya geldi

19 yıldır birlikte olan Enrique IglesiasAnna Kournikova çifti üçüncü kez bebek sahibi oldu. Çift, 30 Ocak’ta dünyaya gelen kız çocuklarının haberini, dün akşam sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Iglesias ve Kournikova’nın Lucy ve Nicholas adında ikiz çocukları da var.

Enrique Iglesias ve Anna Kournikovanın üçüncü çocukları dünyaya geldi

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