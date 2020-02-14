Enrique Iglesias ve Anna Kournikova'nın üçüncü çocukları dünyaya geldi

19 yıldır birlikte olan Enrique Iglesias - Anna Kournikova çifti üçüncü kez bebek sahibi oldu. Çift, 30 Ocak’ta dünyaya gelen kız çocuklarının haberini, dün akşam sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Iglesias ve Kournikova’nın Lucy ve Nicholas adında ikiz çocukları da var.