'Entarisi Dım Dım Yar' türküsü için 17 bin liralık dava

Hürriyet'te yer alan habere göre; eserin değiştirilerek 'Sebahat Akkiraz&Dostları47' adlı albümde izinsiz kullanıldığını öne süren Osman Şan’ın varisleri, 17 bin liralık tazminat davası açtı.

Verilen dilekçede şu ifadelere yer verildi:

“Eser, Sebahat Akkiraz tarafından izinsiz şekilde yorumlanmış ve değiştirilerek icra edilmiştir. 17 bin liralık tazminatın tahsilini istiyoruz.”