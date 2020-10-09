09.10.2020 - 11:01 |
'Entarisi Dım Dım Yar' türküsü için 17 bin liralık dava
'Düğün Dernek' filminde tanınan 'Entarisi Dım Dım Yar' adlı türküyü izinsiz kullandıkları iddiasıyla Osman Şan’ın 8 varisi, Sony Music Entertainment Türkiye şirketine dava açtı.
Hürriyet'te yer alan habere göre; eserin değiştirilerek 'Sebahat Akkiraz&Dostları47' adlı albümde izinsiz kullanıldığını öne süren Osman Şan’ın varisleri, 17 bin liralık tazminat davası açtı.
Verilen dilekçede şu ifadelere yer verildi:
“Eser, Sebahat Akkiraz tarafından izinsiz şekilde yorumlanmış ve değiştirilerek icra edilmiştir. 17 bin liralık tazminatın tahsilini istiyoruz.”