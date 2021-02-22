Erbil’in sergisi uzatıldı

Next Level Ziraat Bankası Çukurambar Sanat Galerisi’nde Başkentli sanatseverlerin ilgisine sunulan Devrim Erbil’in ‘Yeni Resimler–Yeni Dokunuşlar’ adlı resim sergisinin süresi uzatıldı. Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü’ne layık görülen Erbil’in eşsiz resimlerinin yanı sıra çeşitli malzemelerden ürettiği halıların da yer aldığı sergi, maske ve sosyal mesafe kuralı gözetilerek 31 Mayıs’a kadar görülebilecek. Sergide, sanatçının yedi aydan fazla çalıştığı eserler yer alıyor.