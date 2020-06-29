Erdal Özyağcılar'dan 50'nci yıl paylaşımı

Oyuncu çift Erdal Özyağcılar ile Güzin Özyağcılar, evliliklerinin 50. yıl dönümünü kutladılar. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Özyağcılar, konuyla ilgili eğlenceli bir video çekti.

Çift, evlerinin bahçesinde yetiştirdikleri salatalığı yiyerek, 50'inci evlilik yıl dönümlerini kutladı.