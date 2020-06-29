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29.06.2020 - 13:41 |

Erdal Özyağcılar'dan 50'nci yıl paylaşımı

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar ve Güzin Özyağcılar, evliliklerinde 50 yılı geride bıraktı. Sosyal medya hesabından evlilik yıl dönümü için paylaşım yapan Özyağcılar, takipçilerini güldürdü.

Erdal Özyağcılar'dan 50'nci yıl paylaşımı
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Oyuncu çift Erdal Özyağcılar ile Güzin Özyağcılar, evliliklerinin 50. yıl dönümünü kutladılar. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Özyağcılar, konuyla ilgili eğlenceli bir video çekti.

Çift, evlerinin bahçesinde yetiştirdikleri salatalığı yiyerek, 50'inci evlilik yıl dönümlerini kutladı.

Erdal Özyağcılardan 50nci yıl paylaşımı

Erdal Özyağcılar'dan 50'inci yıl paylaşımıUsta oyuncu Erdal Özyağcılar ve Güzin Özyağcılar, evliliklerinde 50 yılı geride bıraktı. Sosyal medya hesabından evlilik yıl dönümü için paylaşım yapan Özyağcılar, takipçilerini güldürdü.
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Cadde Yazarları

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