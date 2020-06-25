MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Erdal Özyağcılar’dan bezelye ayıklamanın incelikleri
25.06.2020 - 16:37 |

Erdal Özyağcılar’dan bezelye ayıklamanın incelikleri

Normalleşme süreciyle birlikte İstanbul'dan uzaklaşan bir isim de usta tiyatrocu Erdal Özyağcılar oldu. Özyağcılar gittiği yerde bir yandan sakinliğin tadını çıkartırken, bir yandan da takipçileriyle paylaşımlarda bulunuyor.

ABONE OL

Sosyal medya hesabından tatil sürecine dair keyifli ve eğlenceli paylaşımlarda bulunan Özyağcılar, bu defa da bezelye ayıklarken çekilmiş bir videosu ile takipçilerinin karşısına çıktı.

“Bezelye ayıklamayı kolaylaştırmanın yolları…” notuyla paylaştığı videosunda bu işin inceliklerini esprili bir şekilde anlatan usta oyuncunun videosu dakikalar içerisinde iki bini aşan bir izlenme oranına ulaştı.

 

Pelin Akil ve kızının filtre eğlencesiİkiz kızları Alin ve Lina ile yaptığı paylaşımlarla öne çıkan oyuncu Pelin Akil, telefonundaki filtre uygulamalarını kullanarak kızıyla geçirdiği keyifli vakitlere takipçilerini de ortak etti.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Korumalar, İbrahim Tatlıses'e siper oldu

Korumalar, İbrahim Tatlıses'e siper oldu

Hakan Aysev: En sağdaki cüce bendeniz!

Hakan Aysev: En sağdaki cüce bendeniz!

Cüneyt Arkın: Babam beni 'memleket' diye severdi

Cüneyt Arkın: Babam beni 'memleket' diye severdi

Derya Şensoy: Bu benim bronza çok yakın halim

Derya Şensoy: Bu benim bronza çok yakın halim

Sıradaki Haber