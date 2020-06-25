25.06.2020 - 16:37 |
Erdal Özyağcılar’dan bezelye ayıklamanın incelikleri
Normalleşme süreciyle birlikte İstanbul'dan uzaklaşan bir isim de usta tiyatrocu Erdal Özyağcılar oldu. Özyağcılar gittiği yerde bir yandan sakinliğin tadını çıkartırken, bir yandan da takipçileriyle paylaşımlarda bulunuyor.
Sosyal medya hesabından tatil sürecine dair keyifli ve eğlenceli paylaşımlarda bulunan Özyağcılar, bu defa da bezelye ayıklarken çekilmiş bir videosu ile takipçilerinin karşısına çıktı.
“Bezelye ayıklamayı kolaylaştırmanın yolları…” notuyla paylaştığı videosunda bu işin inceliklerini esprili bir şekilde anlatan usta oyuncunun videosu dakikalar içerisinde iki bini aşan bir izlenme oranına ulaştı.