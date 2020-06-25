Erdal Özyağcılar’dan bezelye ayıklamanın incelikleri

Sosyal medya hesabından tatil sürecine dair keyifli ve eğlenceli paylaşımlarda bulunan Özyağcılar, bu defa da bezelye ayıklarken çekilmiş bir videosu ile takipçilerinin karşısına çıktı.

“Bezelye ayıklamayı kolaylaştırmanın yolları…” notuyla paylaştığı videosunda bu işin inceliklerini esprili bir şekilde anlatan usta oyuncunun videosu dakikalar içerisinde iki bini aşan bir izlenme oranına ulaştı.