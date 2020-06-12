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12.06.2020 - 14:48 |

Erdem Kınay: Karantinada albüm yaptım

Besteci ve aranjör Erdem Kınay, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Erdem Kınay: Karantinada albüm yaptım
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Yalnız başına geldiği AVM’de alışveriş yapan Erdem Kınay, mağaza çıkışında muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Kınay, "Pandemi sürecinde üçüncü albümü bitirdim. 10 parçadan oluşan parçada yeni isimler var. Umarım yeni Merve Özbey’ler çıkar. Şu süreçte tabii ki albümü çıkarmam, ilerleyen günlerde durum biraz daha düzelirse o zaman düşüneceğim" dedi.

Magazin Haberleri Bülteni (12 Haziran 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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