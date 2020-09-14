Hande Demir’le evliliğini noktalayan Erdinç Acar, gönlünü Duygu Bal’a kaptırdı. Hürriyet gazetesinden Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; eski milli voleybolcu ve model Duygu Bal’la yaklaşık bir aydır birlikte olan Acar çok mutlu.

Şu sıralar yeni sevgilisiyle Çeşme’de tatil yapan Erdinç Bey'in, ilişkisini şimdilik gizli tutmak istediği öğrenildi.

Hande Demir, boşandıktan sonra İzmirli iş adamı Cevdet Taşçeken’le ilişki yaşamaya başlamıştı.