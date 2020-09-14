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14.09.2020 - 10:37 |

Erdinç Acar gönlünü Duygu Bal’a kaptırdı

Üç çocuğunun annesi Hande Demir’den geçtiğimiz temmuz ayında boşanan Erdinç Acar, eski milli voleybolcu Duygu Bal’la yeni bir aşka yelken açtı.

Erdinç Acar gönlünü Duygu Bal’a kaptırdı
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Hande Demir’le evliliğini noktalayan Erdinç Acar, gönlünü Duygu Bal’a kaptırdı. Hürriyet gazetesinden Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; eski milli voleybolcu ve model Duygu Bal’la yaklaşık bir aydır birlikte olan Acar çok mutlu.

Şu sıralar yeni sevgilisiyle Çeşme’de tatil yapan Erdinç Bey'in, ilişkisini şimdilik gizli tutmak istediği öğrenildi.

Hande Demir, boşandıktan sonra İzmirli iş adamı Cevdet Taşçeken’le ilişki yaşamaya başlamıştı.

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