Erdinç Gülener: 35 gün karavanda yaşadım

Çekimlerinin yaklaşık 35 gün sürdüğünü her gün karavanda yaşadığını söyleyen Erdinç Gülener "Hayatımda yer aldığım en farklı projelerden biri oldu. 35 gün boyunca karavanda yaşadım. Benim için çok tuhaf ve bir o kadar da güzel bir duyguydu. Dizi yoğun tedbirlerin altında çekildi, iki saatte bir sağlık çalışanları tarafından ateşimiz ölçülüyordu" dedi.

Ekim ayında yeni bir projede yer alacağının haberini veren oyuncu, yoğun geçen temponun ardından tek başına bir haftalık tatile çıktı.