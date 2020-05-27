Erkan Kolçak Köstendil'in mini dizisi 'Pes Artık'a büyük ilgi

Erkan Kolçak Köstendil, karantina günlerinde de üretmeye devam ederek farklı bir dijital projeye imza attı. Kendisinin yazıp, yönetip, hem de rol aldığı mini dizi ‘Pes Artık’ ev ortamında küçük bir ekiple çekildi.

Cihangir’de tek başına yaşayan bir oyuncunun çocukluk arkadaşının sürpriz şekilde çıkagelmesi ile yaşanan komik olayların anlatıldığı dizide, Erkan Kolçak Köstendil’le beraber Bülent Şakrak, Ertan Saban ve Alper Baytekin rol alıyor.



Dokuz bölümlük dizinin yeni bölümleri, 31 Mayıs Pazar günü Youtube’da Mini Dizi Channel’da yayınlanacak.