Nilperi Şahinkaya: Erkek, kadının üzerinde değildir

Nilperi Şahinkaya, dizideki partneri Kerem Bürsin’in gelinlik giymesi hakkında konuştu. Oyuncu, “Kadın-erkek ayrımcılığı var. Kerem ve senaristimiz buna çok takılıyor. Kadın, erkek olabilir; erkek de kadın... Erkek, kadının üzerinde değildir” diye konuştu.

Şahinkaya, bir dijital platformda yayınlanan ’Aynen Aynen’ dizisinde birkaç sezondur Kerem Bürsin ile birlikte rol alıyor.

"İLK TANIŞTIĞIMIZDA SANA GICIK OLMUŞTUM"

Şahinkaya ile Bürsin, geçtiğimiz mayıs ayında Instagram'dan birlikte canlı yayın yapmıştı. Sosyal medya üzerinden sohbet eden iki yakın arkadaş arasında ilginç diyaloglar yaşanmıştı.

Şahinkaya rol arkadaşına “İlk tanıştığımızda beni sevmedin değil mi?” diye sormuştu. Bürsin bu soruya “Sevmedim. Daha doğrusu şöyle; ‘Bu kim ya, kendisini çok ciddiye alıyor’ diye düşündüm” yanıtın vermişti.

Oyuncunun bu itirafı sonrası Şahinkaya da ilk görüşte Bürsin’den hoşlanmadığını, “Galatasaray Üniversitesi’nde bir ödül töreni vardı. Kovboy gibi geldin Farah’ın (Zeynep Abdullah) yanına oturdun. Bazı insanlar için kendini beğenmiş gibi durabilirsin. Ben de gıcık olmuştum sana" sözleriyle dile getirmişti.

Bürsin, Şahinkaya’nın bu sözleri üzerine rol arkadaşına bu kez “Ben kendini beğenmiş miyim?” diye sormuştu. Bu soruya gülerek yanıt veren Şahinkaya, “Kendine güvenen birisin ama havalı şişen biri asla değilsin” demişti.