Ersin Korkut'un köpeği Mes'e ne oldu, neden öldü? İşte Survivor Ersin Korkut'un röportajı...

Survivor'ın dün yayınlanan bölümü izleyicileri şaşırttı. Acun Ilıcalı, Ersin Korkut'un sakatlığı nedeniyle Survivor'a devam edemeyeceğini açıkladı. Survivor Ersin'in konseyde söylediği ve adaya veda ettikten sonrası açıklamaları gündem oldu. Survivor Ersin'in köpeğ vefat etmiş ancak Ersin korkut yarışmada iken bu olayı öğrenmemişti. Peki Survivor Ersin'in köpeği Mes'e ne oldu?

ERSİN KORKUT'UN KÖPEĞİ MES NEDEN ÖLDÜ?

Ersin Korkut'un yarışmaya katılmasından kısa bir süre sonra trafik kazası geçiren Mes vefat etmişti.

Ersin Korkut'un köpeği Mes'e ile ilgili ada konseyinde konuşması duygulandırdı.Ersin Korkut şu cümleleri kurdu:

"Köpeğimi de acayip özledim. hiç bu kadar sakal bırakmadım. Bu vaziyette gidersem beni tanır mı? çok merak ediyorum. Annem köpek sevmediğinden köpeğim için ayrı bir karavan aldım. Kimse kusura bakmasın ilk köpeğimi göreceğim sonra ailemi. 'Mes' dediğimde nasıl bir tepki verecek onu çok merak ediyorum."

Ersin Korkut, kamptan ayrıldıktan sonra açıklama yaptı:

"Bugün benim elendiğimin ilk günü. Şuan uçuşumu bekliyorum. Gerçekten duygu seli yaşıyorum. Ben Acun ağabeylere de söyledim. Acun Medya'ya da söyledim. Şuan çok değişik bir duygu içerisindeyim. Ben kimi kırdıysam, üzdüysem çok özür dilerim. Bu bende ilk defa çıktı, ben hiçbir zaman ağlamam sızlamam. Bugün saçma bir duygu seli yaşıyorum."

"Bunu paylaşmak istedim. Arkadaşlarımı özledim. Sivil kıyafetlerimi giydim. Annemi, babamı herkesi çok özledim. Bunu paylaşmak istedim. Ben ağlayan bir insan değilim. Şu an çok değişik duygular hissediyorum. Arkadaşlarımı böyle sakatlıkla bırakmak istemedim. "