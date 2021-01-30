Ersoy'dan set ziyareti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya’da çekimleri devam eden ‘Five Eyes’ın setine sürpriz ziyarette bulundu. Bakan Ersoy, filmde rol alan dünyaca ünlü aktör Jason Statham, yönetmen Guy Ritchie ve ekibiyle bir araya gelip, İngilizce sohbet etti. Ersoy, daha sonra film alanına geçerek, kamera arkasından bir sahnenin çekimlerini izledi.

Film ekibi dört ay önce Antalya’ya giderek, Expo alanının iç mekan bahçesine 3 bin metrekare plato kurmaya başladı. Alanda bir gemi inşa edildi ve ayrıca özel jet uçağıyla ilgili çekimler için uçak seti oluşturuldu. Film çekimleri için 60 milyon dolar harcanacağı belirtilirken, bugüne kadar dekora harcanan miktarın

20 milyon TL’yi bulduğu kaydedildi.







