Ersoy’u kıran değişiklik

Muazzez Ersoy, Ankara’da isminin verildiği hastaneden adının kaldırılmasıyla ilgili kırgınlığını Instagram’dan paylaştı. 2000 yılına ait, isminin yazılı olduğu hastane tabelasının önünde çekilmiş fotoğrafı paylaşan sanatçı, “Önemli olan adımın olması değil, adım olmasa da olur. Fakat emek verilmişse ve böyle bir isim oraya baştan koyulmuşsa, bunun değişmemesi gerektiğini düşünüyorum” diye yazdı.