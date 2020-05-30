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30.05.2020 - 11:01 |

Esat Yontunçâ€™tan Acun IlÄ±calÄ±â€™ya doÄŸum günü sürprizi

TV8 kanalÄ±nÄ±n sahibi Acun IlÄ±calÄ±, 51 yaÅŸÄ±na girdi. YakÄ±n dostu Esat YontunÃ§, Ã¼nlÃ¼ yapÄ±mcÄ±ya 'Survivor 2020' Ã§ekimleri sÄ±rasÄ±nda doÄŸum gÃ¼nÃ¼ sÃ¼rprizi yaptÄ±.

Esat Yontunçâ€™tan Acun IlÄ±calÄ±â€™ya doÄŸum günü sürprizi
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29 MayÄ±s doÄŸumlu olan Acun IlÄ±calÄ±, doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ 'Survivor 2020' yarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n Ã§ekimlerinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Dominik Cumhuriyeti'nde kutladÄ±. Acun Medya Genel KoordinatÃ¶rÃ¼ Esat YontunÃ§, Ã§ocukluk arkadaÅŸÄ± IlÄ±calÄ±â€™ya, Survivorâ€™Ä±n yeni bÃ¶lÃ¼m Ã§ekimleri sÄ±rasÄ±nda sÃ¼rpriz yaptÄ±.

Esat YontunÃ§, doÄŸum gÃ¼nÃ¼ sÃ¼rprizini, "Ã–zel paket servis. Herkes ÅŸokta" notuyla Instagram hesabÄ±ndan takipÃ§ileriyle paylaÅŸtÄ±.Â  Â

Esat YontunÃ§â€™tan Acun IlÄ±calÄ±â€™ya doÄŸum gÃ¼nÃ¼ sÃ¼rprizi

    30 MayÄ±s 2020 Magazin Haberleri Bülteni30 MayÄ±s 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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    Cadde YazarlarÄ±

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