Esat YontunÃ§â€™tan Acun IlÄ±calÄ±â€™ya doÄŸum gÃ¼nÃ¼ sÃ¼rprizi

30.05.2020 - 11:01 |
Esat Yontunçâ€™tan Acun IlÄ±calÄ±â€™ya doÄŸum günü sürprizi
TV8 kanalÄ±nÄ±n sahibi Acun IlÄ±calÄ±, 51 yaÅŸÄ±na girdi. YakÄ±n dostu Esat YontunÃ§, Ã¼nlÃ¼ yapÄ±mcÄ±ya 'Survivor 2020' Ã§ekimleri sÄ±rasÄ±nda doÄŸum gÃ¼nÃ¼ sÃ¼rprizi yaptÄ±.
29 MayÄ±s doÄŸumlu olan Acun IlÄ±calÄ±, doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ 'Survivor 2020' yarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n Ã§ekimlerinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Dominik Cumhuriyeti'nde kutladÄ±. Acun Medya Genel KoordinatÃ¶rÃ¼ Esat YontunÃ§, Ã§ocukluk arkadaÅŸÄ± IlÄ±calÄ±â€™ya, Survivorâ€™Ä±n yeni bÃ¶lÃ¼m Ã§ekimleri sÄ±rasÄ±nda sÃ¼rpriz yaptÄ±.
Esat YontunÃ§, doÄŸum gÃ¼nÃ¼ sÃ¼rprizini, "Ã–zel paket servis. Herkes ÅŸokta" notuyla Instagram hesabÄ±ndan takipÃ§ileriyle paylaÅŸtÄ±.Â Â