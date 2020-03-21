‘Game of Thrones’ (Taht Oyunları) dizisinde canlandırdığı Sansa Stark karakteriyle hafızalara kazınan yıldız, Wes Anderson, Taika Waititi ve Martin Scorsese gibi yönetmenlerle çalışmanın hayalini kurduğunu söyledi.

Turner, Jonas Kardeşler’in üyesi eşini de övmeyi ihmal etmedi. Grubun en sevdiği şarkılarının ‘Fly With Me’ ve ‘Hesitate’ olduğunu belirten oyuncu, bir takipçisinin,

“En sevdiğin görsel sanat parçası nedir?” soruna ise şu yanıtı verdi: “Joe Jonas.”