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21.03.2020 - 07:00 |

Eşe jest!

İngiliz oyuncu Sophie Turner, Instagram hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı. Eşi Joe Jonas’tan ilk bebeğini bekleyen ve ABD’de yaşayan 24 yaşındaki aktris, İngiltere’yle ilgili en çok özlediği şeyleri sıraladı: “Çikolatalar, insanlar, mizah, ailem ve arkadaşlarım.”

Eşe jest!

‘Game of Thrones’ (Taht Oyunları) dizisinde canlandırdığı Sansa Stark karakteriyle hafızalara kazınan yıldız, Wes Anderson, Taika Waititi ve Martin Scorsese gibi yönetmenlerle çalışmanın hayalini kurduğunu söyledi.

Turner, Jonas Kardeşler’in üyesi eşini de övmeyi ihmal etmedi. Grubun en sevdiği şarkılarının ‘Fly With Me’ ve ‘Hesitate’ olduğunu belirten oyuncu, bir takipçisinin,
“En sevdiğin görsel sanat parçası nedir?” soruna ise şu yanıtı verdi: “Joe Jonas.”

 

 

Magazin Haberleri Bülteni (20 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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