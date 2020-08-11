Eser Yenenler: Anne ben neden şişmanım?

YouTube kanalında kilo verme süreciyle ilgili videolar yayınlayan Eser Yenenler , 90 gün sürecek diyet ve spor programına başladığını söylemişti. Bir haftada 3 kilo veren Yenenler, 137’den 134 kiloya düşmüştü.

Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunan Eser Yenenler, kilo verme macerasında beş haftayı geride bıraktığını açıkladı. Ünlü oyuncu, Instagram'da yayınladığı videoya, “Bu sefer de anneme sordum; ‘Anne ben neden şişmanım?” notunu düştü.