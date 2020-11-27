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27.11.2020 - 13:04 |

Eser Yenenler, 'Çok Güzel Hareketler 2'de

Genel sanat yönetmenliğini ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yapımcılığını Necati Akpınar’ın yaptığı, 'Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni bölümünde, izleyicileri büyük bir sürpriz bekliyor.

Eser Yenenler, 'Çok Güzel Hareketler 2'de
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'Çok Güzel Hareketler 2' programına, tanıdık bir yüz olan Eser Yenenler konuk oluyor. Eline mikrofonu alan eski çırak, sayısız skeç oynadığı BKM sahnesine bu kez konuk olarak çıkıyor.

'Çok Güzel Hareketler 2', 29 Kasım Pazar günü saat 20.00’de Kanal D’de.

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