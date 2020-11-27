Eser Yenenler, 'Çok Güzel Hareketler 2'de

'Çok Güzel Hareketler 2' programına, tanıdık bir yüz olan Eser Yenenler konuk oluyor. Eline mikrofonu alan eski çırak, sayısız skeç oynadığı BKM sahnesine bu kez konuk olarak çıkıyor.

'Çok Güzel Hareketler 2', 29 Kasım Pazar günü saat 20.00’de Kanal D’de.