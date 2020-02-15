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15.02.2020 - 09:22 | | EMRAH AKÇAAY

'Eşim duygusal ama romantik değil'

Nükhet Duru’nun yeni albümü 'Hikayesi Var', önceki akşam Mecidiyeköy Dada Salon Kabarett'te düzenlenen ‘Listening Party’de davetlilere sunuldu. Geceye, Nükhet Duru'nun birlikte şarkı söylediği sanatçı dostlarının yanı sıra birçok ünlü katıldı. Bu isimlerden biri de Funda Arar'dı.

'Eşim duygusal ama romantik değil'

Funda Arar, "Nükhet için buradayız. Onunla şarkı söylemek çok keyifli" dedi.

Gazetecilerin "Eşinizle Sevgililer Günü'nde unutamadığınız bir anınız oldu mu?" sorusuna ünlü şarkıcı, "Eşim aslında romantik değildir. Hatta evlilik teklifi bile etmedi, ama duygusal besteler yapıyor. Duygusal bir eşim var. Sürpriz ve romantiklik gibi taraklarda bezi yok" karşılığını verdi. 

 

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