05.08.2020 - 17:38 |
Eşine evlenme teklif etti
Almula Merter Churm, tanışma yıl dönümlerinde İngiliz eşi Robert Churm’e romantik bir sürpriz yaptı. Tanıştıkları otelde bir kutlama organize eden Churm, eşine 'bir kez daha evlenmeyi' teklif etti. 2014 yılında Londra’da evlenen çift, bu kez Türkiye’de nikâh defterine imza atacak.
Yazar ve oyuncu Almula Merter Churm ile İngiliz eşi Robert Churm’ün yolları, bundan 7 yıl önce Bodrum’da kesişti. Evlilik kararı alan çift, 3 Mart 2014’te Londra’da nikâh kıydı. Churm çifti, tanışmalarının 7’nci yıldönümünü kutlamak için de aynı adresi tercih etti.
Robert Churm, 4 Ağustos gecesi otele gittiğinde eşinin organize ettiği sürpriz kutlamayla karşılaştı. Almula Merter Churm, eşine 'yeniden evlenmeyi' teklif etti.
Robert Churm, eşinin teklifini kabul etti. Çift, bu kez Türkiye’de nikâh defterine imza atacak.