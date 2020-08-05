Eşine evlenme teklif etti

Yazar ve oyuncu Almula Merter Churm ile İngiliz eşi Robert Churm’ün yolları, bundan 7 yıl önce Bodrum’da kesişti. Evlilik kararı alan çift, 3 Mart 2014’te Londra’da nikâh kıydı. Churm çifti, tanışmalarının 7’nci yıldönümünü kutlamak için de aynı adresi tercih etti.

Robert Churm, 4 Ağustos gecesi otele gittiğinde eşinin organize ettiği sürpriz kutlamayla karşılaştı. Almula Merter Churm, eşine 'yeniden evlenmeyi' teklif etti.

Robert Churm, eşinin teklifini kabul etti. Çift, bu kez Türkiye’de nikâh defterine imza atacak.