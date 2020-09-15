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HaberlerMagazin Haberleri Eski eşi, Zeynep Özbayrak'a iki ay yaklaşamayacak
15.09.2020 - 09:03 |

Eski eşi, Zeynep Özbayrak'a iki ay yaklaşamayacak

'ZYNPZEZE' lakaplı sosyal medya fenomeni Zeynep Özbayrak, eski eşi Burak Aydoğan’dan korunmak için mahkemeye başvurdu.

Eski eşi, Zeynep Özbayrak'a iki ay yaklaşamayacak
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Burak Aydoğan, iki yıl önce anlaşmalı olarak boşandığı sosyal medya fenomeni Zeynep Özbayrak’a, velayetin değiştirilmesi davası açmıştı. Eski eşinin durumunun iyi olduğunu öne süren Aydoğan, iştirak nafakasının kaldırılmasını da talep etmişti.

Aydoğan’ın açtığı davaya karşı dava açarak cevap veren Zeynep Özbayrak, davanın reddini istedi. Ayrıca Özbayrak, eski eşinin kendisine ve kızına şiddet uyguladığını öne sürdü.

Mahkeme, Burak Aydoğan’ın iki ay süreyle eski eşi Zeynep Özbayrak ve kızına yaklaşmamasına karar verdi. (Hürriyet)

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    Cadde Yazarları

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